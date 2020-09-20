ФСС не обеспечил инвалидов техсредствами реабилитации на 8,4 млрд рублей

https://static.news.ru/photo/1f2bfca8-fb9b-11ea-8cd5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lantyukhov Sergey/NEWS.ru

Фонд социального страхования (ФСС) задолжал обеспечение техническими средствами реабилитации для инвалидов по итогам 2019 года на сумму 8,4 млрд рублей.

Такие данные следуют из отчёта Счётной палаты РФ.

Как следует из данных ведомства, ФСС получил 391 млн заявок с просьбой предоставить или заменить технические средства реабилитации. Однако было выполнено лишь 385,2 млн заявок.

Таким образом, по итогам 2019 года ФСС задолжал инвалидам 5,8 млн технических средств реабилитации на сумму 8,4 млрд рублей, сообщает MK.RU.

Как писал NEWS.ru ранее, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о том, что продажа автомобилей для перевозки инвалидов будет освобождена от налога на добавленную стоимость. Отмечается, что речь идёт о специально оборудованных легковых автомобилях.