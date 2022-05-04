ФРС повысила базовую процентную ставку до 0,75–1% годовых

Фото Ron Sachs/CNP/Global Look Press

Федеральная резервная система (ФРС) США повысила базовую процентную ставку до уровня 0,75–1% годовых. Столь значительное повышение — на 50 базисных пунктов — произошло впервые с мая 2000 года, сообщается на сайте регулятора.

Комитет [по операциям на открытом рынке] ожидает, что при соответствующем ужесточении денежно-кредитной политики инфляция вернётся к своему целевому уровню в 2%, а рынок труда останется сильным, — говорится в пресс-релизе ФРС.

К повышению ставки ФРС прибегла второй раз подряд, после 16 марта, когда ставку повысили до уровня 0,25–0,5%.

Кроме того, американский регулятор решил с июня сокращать активы на балансе — первые три месяца на $47,5 млрд в месяц. Из них $30 млрд приходятся на казначейские бумаги, а $17,5 млрд — на ипотечные. После этого ФРС намерен увеличить вдвое темпы сокращения — до $95 млрд в месяц.

Ранее стало известно, что экономика США вступит в рецессию в следующем году на фоне вынужденного повышения ставок ФРС. Уровень инфляции в США достиг невиданных ранее 7,5%, и ФРС будет вынуждена повысить ставку рефинансирования на 0,5% на каждом из трёх следующих заседаний.

Кроме того, к концу следующего года Федрезерв сократит объём активов почти на $2 трлн с текущих $8,9 трлн, что эквивалентно ещё нескольким повышениям ставки на 0,25%.