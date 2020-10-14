Немецкие журналисты назвали успехом РФ возобновление строительства «СП-2»

https://static.news.ru/photo/73c4f914-0e41-11eb-844b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Axel Schmidt/Nord Stream 2

Возобновление строительства трубопровода «Северный поток — 2» является успехом российской политики. При этом Москва не боится эскалации конфликта.

Возобновление строительства газопровода является успехом, а Москва не боится санкций, говорится в статье немецкого издания Focus. Журналисты зарубежного издания отмечают, что российскую сторону не пугают возмущения ряда политиков ФРГ и штрафы со стороны Польши, сообщает «ПолитЭксперт».

Сейчас российский трубоукладчик «Академик Черский» готовится уложить на дно Балтийского моря последние 150 километров трубопровода. Кроме того, к острову Рюген прибывают три дополнительных судна.

Это может привести к дальнейшей эскалации конфликта вокруг газопровода, так как США стремятся во что бы то ни стало не дать достроить трубопровод, — говорится в статье.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Его стоимость оценивается в €9,5 млрд, и половина этой суммы приходится на западные предприятия.

Работы на объекте завершены более чем на 90%, они застопорились из-за угрозы санкций в отношении участвующих в строительстве компаний со стороны США. Вашингтон противодействует проекту под предлогом того, что его реализация опасна для Европы тем, что она попадёт в зависимость от России. Кроме того, Соединённые Штаты сами хотят поставлять свой сжиженный газ в Евросоюз.

Как писал NEWS.ru, Европа заинтересована в поставках российского газа. Об этом свидетельствует поддержка европейских партнёров в реализации проекта «Северный поток — 2», сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.