Новак: поддержка СП-2 в Европе указывает на интерес к российскому газу

https://static.news.ru/photo/634d1da8-0e07-11eb-a931-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Европа заинтересована в поставках российского газа. Об этом свидетельствует поддержка европейских партнёров в реализации проекта «Северный поток — 2», сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

Как мы сегодня видим, европейские страны заинтересованы в поставках российского голубого топлива. Мы в этом ещё раз убедились, в частности, по беспрецедентной поддержке европейскими партнёрами нашего совместного проекта газопровода «Северный поток — 2», — написал министр в статье для журнала «Энергетическая политика».

По его словам, сторонами были подписаны совместные документы, регламентирующие действия сторон. Продолжает работу Консультативный совет по газу. Он оценивает объёмы производства и спроса на российское голубое топливо в Европе. Организация прорабатывает взаимодействие России и Евросоюза в газовой сфере.

Ранее МИД РФ прокомментировал решение Польши по «Северному потоку — 2». Москва сожалеет, что власти Польши игнорируют интересы потребителей в Европе и подрывают энергобезопасность ЕС. Варшава оштрафовала «Газпром» и европейских партнёров по делу «Северного потока — 2». Об этом писал NEWS.ru.

«Северный поток — 2» предполагает две нитки трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию. Европейскими партнёрами «Газпрома» являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell. Стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд, и половина этой суммы приходится на западные предприятия.