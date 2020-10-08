МИД РФ прокомментировал решение Польши по «Северному потоку — 2»

https://static.news.ru/photo/54a3eafc-097f-11eb-bec2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press

Россия сожалеет, что польские власти игнорируют интересы европейских потребителей и подрывают энергобезопасность Европы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение Варшавы оштрафовать «Газпром» и европейских партнёров по делу «Северного потока — 2».

По мнению Захаровой, за этим решением стоит желание угодить США за счёт средств Евросоюза и давления на компании других стран воплотить идею создания альтернативного хаба для американского сжиженного природного газа.

Очевидно, речь идёт об очередной политически мотивированной попытке давления на российского газового экспортёра, долгие годы надёжно снабжавшего природным газом европейских потребителей, — отметила представитель МИД РФ.

«Северный поток — 2» предполагает две нитки трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию. Европейскими партнёрами «Газпрома» являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell. Стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд, и половина этой суммы приходится на западные предприятия.

Как писал ранее NEWS.ru, UOKiK оштрафовал «Газпром» на $7,6 млрд, обвинив российскую компанию и пятерых её европейских партнёров в нарушении антимонопольных правил Польши. «Газпром» принципиально не согласен с позицией польского антимонопольного органа и собирается обжаловать этот штраф. Против решения Варшавы возражают и компании Shell и Uniper, которые участвуют в финансировании СП-2.