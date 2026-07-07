Юрист ответил, какую сумму в колонии может тратить Блиновская в месяц Юрист Русяев: в колонии Блиновская может тратить до 11,8 тыс. рублей в месяц

Блогер Елена Блиновская, отбывающая наказание в колонии Владимирской области, имеет возможность тратить до 11,8 тыс. рублей в месяц, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, за образцовое поведение данный лимит может быть снят.

Наличные деньги в исправительном учреждении не ходят, поэтому весь вопрос о тратах сводится к одному счету. Блиновская находится в колонии общего режима. На обычных условиях осужденная вправе тратить с лицевого счета, помимо заработанного, до 11,8 тыс. рублей в месяц. За примерное поведение и труд возможен перевод на облегченные условия, и тогда предельная сумма по переводам снимается, тратить их можно свободно. Неистраченный остаток переходит на следующий месяц, но накопить лимит наперед нельзя, он привязан к календарю, — поделился Русяев.

Он отметил, что осужденные могут приобретать товары под роспись через безналичный расчет в магазине учреждения, подав личное заявление. По словам юриста, активы, которые принадлежат осужденным на свободе, не имеют отношения к этим покупкам. Правозащитник добавил, что в колонии можно купить продукты питания и предметы первой необходимости.

Источников денег на счете три. Во-первых, это заработок в колонии, и он у Блиновской есть, она занята на швейном производстве. Во-вторых, пенсии и социальные пособия. В-третьих, переводы от родственников или иных лиц. Здесь работает норма, о которой часто забывают. Заработанное в учреждении, пенсии и пособия расходуются без ограничения по сумме, а переводы извне ограничены, и размер зависит от режима и условий отбывания, — заключил Русяев.

Ранее сообщалось, что Блиновская работает швеей в исправительном учреждении и зарабатывает около 6,7 тыс. рублей в месяц. До задержания ее ежемесячный доход от марафонов желаний составлял примерно 100 млн рублей.