https://static.news.ru/photo/91f0a52a-41e4-11ea-90a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральная налоговая служба (ФНС) России продолжит внедрение современных технологий в бизнес. Новшества касаются не только электронных сервисов, но и процедуры уплаты налогов, рассказал глава ведомства Даниил Егоров.

Чиновник добавил, что с 2021-го отменят отчёты по земельному и транспортному налогам для организаций. Это не только снизит нагрузку на предпринимателей, но и сэкономит ресурсы ФНС, проверявшей около миллиона деклараций каждый год, информирует телеканал «360».

Он пообещал, что сотрудники ФНС будут отправлять плательщикам сообщения об исчисленной сумме для сверки. Гражданам останется только внести деньги.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ФНС выписала штрафы ВТБ и «Уралсибу», не приостановившим по требованию операции по личным счетам индивидуальных предпринимателей.

Ещё в ноябре 2019 года Ассоциация банков России и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) жаловались на политику налоговой в правительство — ФНС направляла в банки требования заморозить личные счета предпринимателей или снять с них деньги.

Крупные банки требования не выполняли, руководствуясь положением Налогового кодекса, подразумевающим взыскание средств со счетов, открытых не в предпринимательских целях, через службу судебных приставов.