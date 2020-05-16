ФНС сообщила подробности о сервисе с информацией о мерах поддержки бизнеса

https://static.news.ru/photo/a95faa08-975c-11ea-af09-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новый сервис с данными о способах поддержки пострадавших от ограничений по COVID-19, которые доступны для российского бизнеса, заработал на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ.

Данные о доступных мерах поддержки, которые ФНС России реализует для бизнеса, пострадавшего от распространения коронавирусной инфекции, можно получить в новом сервисе, — сообщается на сайте ФНС.

Чтобы получить всю необходимую информацию о доступных мерах поддержки, необходимо ввести ИНН. После этого сервис отразит все действующие и доступные для налогоплательщиков способы получить помощь.

Сервис автоматически проверяет возможность получения отсрочки (рассрочки) по уплате налогов и взносов, субсидии для малого и среднего бизнеса, а также действие моратория на банкротство. Если никаких специальных мер для указанной компании не предусмотрено, сервис покажет остальные меры, которые действуют для бизнеса, — сказано в сообщении.

До этого ФНС открыла специальный сервис для выплаты субсидий малому и среднему бизнесу. По данным службы, субсидия предоставляется для частичной компенсации затрат организаций и ИП, которые связаны с деятельностью в условиях ухудшения ситуации в связи с коронавирусом. Это касается и занятости, и оплаты труда своих работников в апреле и мае 2020 года. При этом размер субсидий рассчитывают исходя из количества работников в марте, умноженного на размер МРОТ, который сейчас составляет 12 130 руб.

Как писал NEWS.ru, в Счётной палате прогнозируют, что кризис продлится не менее года.