ФНС проверит «Яндекс.Еду» и Delivery Club на махинации с налогами

ФНС проверит информацию о переводе курьеров «Яндекс.Еды» и Delivery Club на экономию на налогах. Ассоциация производственных и торговых предприятий рыбного рынка обратилось в ведомство с заявлением, что агрегаторы массово переводят своих курьеров в самозанятые, пишет «Коммерсант».
По информации Ассоциации, компании
По данным производителей рыбы, использование самозанятых позволяет «Яндекс.Еде» и Delivery Club экономить порядка 44% на фонде оплаты труда. Агрегаторы поэтому могут позволить платить курьерам больше, чем те компании, которые нанимают их в штат.
Заявители считают, что систему привлечения самозанятых следует унифицировать для всех компаний, а также гарантировать доставщикам социальные гарантии. С таким же предложением в ФНС уже обращались рестораторы.
Как сообщалось ранее, курьер сервиса «Яндекс.Еда» Наиль Абдуллин рассказал о тайнах профессии и чаевых в 100 долларов, которые получил, когда доставил небольшой пакет в американское посольство. В интервью YouTube-каналу ЖИЗА он признался, что его коллеги никогда не присваивают клиентам, которые не дают на чай, обидных прозвищ.