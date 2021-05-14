Курьер «Яндекс.Еды» рассказал о чаевых в 100$ в американском посольстве

https://static.news.ru/photo/ddb3dfc4-b509-11eb-815b-96000091f725_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Курьер сервиса «Яндекс.Еда» Наиль Абдуллин рассказал о тайнах профессии и чаевых в 100 долларов, которые получил, когда доставил небольшой пакет в американское посольство. В интервью YouTube-каналу ЖИЗА он признался, что его коллеги никогда не присваивают клиентам, которые не дают на чай, обидных прозвищ.

Никак не называем. У нас нет разделения на людей, которые дают чаевые и которые не дают. Любой клиент, к которому ты приезжаешь, даёт тебе работу. Чай — это приятный бонус. Я однажды относил пакет в американское посольство и мне дали 100 баксов чаевых. Я на своём ломаном английском сказал: «It`s very big» («Это очень много»). Но человек ответил, что всё в порядке, — рассказал Наиль.

По словам курьера, 100 долларов — это практически две смены работы. Также он развеял популярный миф о том, что курьерами работают только малообразованные люди. Молодой человек рассказал, что среди его коллег много студентов, которые совмещают работу с учёбой, а также есть люди с основной работой, которые просто подрабатывают.

Работники сферы по доставке на дом или в офис продуктов питания в погоне за увеличением числа заказов зачастую прибегают к употреблению наркотических веществ, которые позволяют им в буквальном смысле не чувствовать усталости. О широкой распространённости стимуляторов в этом сегменте услуг ранее рассказал источник, близкий к одному из столичных курьер-сервисов.