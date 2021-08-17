ФНС: число официальных самозанятых в России превысило 2,7 миллиона человек

Количество зарегистрированных самозанятых в России превысило 2,7 миллиона человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной налоговой службы.
В ФНС
Ранее сообщалось, что лидерами по количеству зарегистрированных самозанятых младше 18 лет стали Москва (7,9 тысячи человек), Санкт-Петербург (3,1 тысячи), Московская область (2,7 тысячи). В пятёрку вошли Татарстан (2,3 тысячи) и Краснодарский край (1,8 тысячи).
Заинтересованность в статусе самозанятых среди молодёжи объясняется простотой использования этого режима. При этом эксперт объяснил, что многие открывающие свой бизнес делают это вынужденно, будучи не в силах найти устраивающую их работу, и ликвидируют его в течение первого же года существования. Количество таких «вынужденных» бизнесменов составляет 25–30% всех вовлечённых в малый бизнес.