ФНС: число официальных самозанятых в России превысило 2,7 миллиона человек

Количество зарегистрированных самозанятых в России превысило 2,7 миллиона человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной налоговой службы.

В ФНС добавили , что с начала действия специального налогового режима в январе 2019 года самозанятые получили доход на общую сумму более 525 миллиардов рублей. При этом число зарегистрированных самозанятых до 18 лет составляет около 41 тысячи человек.

Ранее сообщалось, что лидерами по количеству зарегистрированных самозанятых младше 18 лет стали Москва (7,9 тысячи человек), Санкт-Петербург (3,1 тысячи), Московская область (2,7 тысячи). В пятёрку вошли Татарстан (2,3 тысячи) и Краснодарский край (1,8 тысячи).

Заинтересованность в статусе самозанятых среди молодёжи объясняется простотой использования этого режима. При этом эксперт объяснил, что многие открывающие свой бизнес делают это вынужденно, будучи не в силах найти устраивающую их работу, и ликвидируют его в течение первого же года существования. Количество таких «вынужденных» бизнесменов составляет 25–30% всех вовлечённых в малый бизнес.