Fitch понизило рейтинг 26 российских сырьевых компаний

Fitch понизило рейтинг 26 российских сырьевых компанийFitch понизило рейтинг 26 российских сырьевых компаний, включая «Газпром» и «Лукойл»
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило рейтинги 26 российских компаний, которые занимаются добычей полезных ископаемых. Они помещены в список на пересмотр с возможностью дальнейшего понижения. Об этом сообщило агентство.
Понижение долгосрочного рейтинга дефолта эмитента (РДЭ)
Как пояснили в агентстве, рейтинговые действия отражают серьёзные потрясения для операционной среды в России и снижение финансовой гибкости. Также отмечается, что снижение рейтингов сырьевых компаний РФ последовало после понижения суверенного рейтинга.
Ранее Fitch понизило долгосрочные рейтинги 32 российских банков, их внутренних и международных дочерних компаний и холдинговых компаний, а также 11 российских предприятий.
Кроме того, агентство снизило долгосрочные рейтинги 20 российских региональных органов власти.