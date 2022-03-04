Fitch понизило рейтинг 26 российских сырьевых компаний

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило рейтинги 26 российских компаний, которые занимаются добычей полезных ископаемых. Они помещены в список на пересмотр с возможностью дальнейшего понижения. Об этом сообщило агентство.

Понижение долгосрочного рейтинга дефолта эмитента (РДЭ) коснулось компаний «Газпром», «Татнефть», «Новатэк», «Лукойл», «Башнефть», «Северсталь», Новолипецкий, Магнитогорский металлургические комбинаты, «Металлоинвест», «Норильский никель», РУСАЛ, АЛРОСА, «Сибур Холдинг».

Как пояснили в агентстве, рейтинговые действия отражают серьёзные потрясения для операционной среды в России и снижение финансовой гибкости. Также отмечается, что снижение рейтингов сырьевых компаний РФ последовало после понижения суверенного рейтинга.

Ранее Fitch понизило долгосрочные рейтинги 32 российских банков, их внутренних и международных дочерних компаний и холдинговых компаний, а также 11 российских предприятий.

Кроме того, агентство снизило долгосрочные рейтинги 20 российских региональных органов власти.