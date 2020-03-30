https://static.news.ru/photo/839ae9f6-725c-11ea-836f-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP/ТАСС

Американский инвестиционный банк Jefferies сообщил, что его финансовый директор Пег Бродбент скончался от осложнений, связанных с заражением коронавирусом. Ему было 56 лет.

Это первый случай смерти от осложнений, вызванных COVID-19, в руководстве компаний Уолл-стрит, пишет газета Financial Times.



Бродбент стал финансовым директором Jefferies в 2007 году, он перешёл в компанию после 16 лет работы в Morgan Stanley, где он руководил более 1 тыс. человек.



Временно исполняющим обязанности CFO был назначен финансовый директор Jefferies Financial Group Тери Гендрон.

На сегодняшний день коронавирусом заразились более 723 тысяч человек, свыше 33 тысяч умерли, более 151 тысячи выздоровели. Больше всего заболевших приходится на США. Там COVID-19 диагностирован у более, чем 142 тысяч человек. Значительная часть из них приходится на Нью-Йорк.

В России выявлено 1534 случая инфицирования, 64 пациента выписаны из больниц, 8 умерло. Из них на Москву приходится 1014 случаев заражения.



Ранее NEWS.ru писал, что в Мексике из-за осложнений, вызванных коронавирусом, госпитализировали оперного певца Пласидо Доминго.