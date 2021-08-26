Финансист рассказал, как выгодно вложить 10 тысяч рублей

Создатель инвестиционной компании Klopenko Group Егор Клопенко назвал основные принципы выгодного инвестирования. О них он рассказал агентству ПРАЙМ.

Начать инвестировать можно с 10 тыс. рублей. Эта сумма позволит получать прибыль.

К инвестициям в 10 тысяч рублей стоит относиться так же, как если бы вы инвестировали 10 миллионов рублей. Всегда надо помнить, что инвестиции — это не лотерея. Необходимо отвергать все способы инвестирования, которые сочетаются с очень большими рисками, — сказал Клопенко.

Самый простой способ — депозит в банке. Важно просчитать, чтобы процент покрывал реальную инфляцию. А вкладываться в акции стоит тогда, когда есть возможность не снимать вложенные деньги хотя бы год, так как дохода часто приходится ждать долго.

Важно делить инвестиционный портфель на части, чтобы остаться с деньгами, даже если уйдёт в минус одна из них.

Ранее Центробанк объяснил, что выплаты пенсионерам и военнослужащим будут финансироваться из дополнительных ненефтегазовых доходов.