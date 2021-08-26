ЦБ пояснил, откуда возьмут деньги на выплаты пенсионерам и военным

Социальные выплаты пенсионерам и военнослужащим будут финансироваться из дополнительных ненефтегазовых доходов, поэтому не повлияют на монетарную политику Банка России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова регулятора.

В ЦБ отметили , что решения по денежно-кредитной политике принимаются с учетом всех факторов, влияющих на экономику. При этом использование дополнительных ненефтегазовых доходов на текущие расходы является частью бюджетного правила и среднесрочного прогноза Банка России. Поэтому сами эти расходы и их влияние на спрос и инфляцию учтены в июльском прогнозе Банка России.

22 августа президент России Владимир Путин заявил о необходимости выплатить пенсионерам ещё по 10 тысяч рублей. По его словам, тысяча рублей, на которую увеличиваются пенсии пожилых россиян, «подъедается инфляцией», поэтому суммы явно недостаточно. Указ о единовременной выплате был подписан президентом 24 августа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что выплаты не повлияют на рост инфляции, так как правительство и Центробанк принимают достаточные меры для того, чтобы этого не случилось.