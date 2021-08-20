Путин призвал выплатить пенсионерам ещё по 10 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо выплатить пенсионерам ещё по 10 тысяч рублей. Об этом российский лидер сказал на встрече с представителями партии «Единая Россия» в воскресенье. Трансляцию вёл телеканал «Россия 24».

Глава государства заявил, что тысяча рублей для пожилых россиян «подъедается инфляцией», поэтому суммы явно недостаточно. Путин призвал организовать ещё одну выплату: пенсионеры разово получат по десять тысяч. Отмечается, что единовременная выплата коснётся всех пенсионеров, в том числе работающих и военных.

Я бы попросил «Единую Россию», когда она сформирует фракцию в Думе, определённым образом отреагировать и предлагаю дополнительно выплатить пенсионерам в этом году разовую выплату в размере 10 тысяч рублей, — сказал Путин.

Кроме того, российский лидер предложил по итогам года сделать единовременную выплату военнослужащим в среднем по 15 тысяч рублей. Путин пояснил: выплаты должны коснуться всех российских военнослужащих.

До этого сообщалось, что Путин принял участие в торжественной церемонии поднятия российского флага в парке Победы на Поклонной горе в Москве. Она проходила в честь Дня государственного флага РФ.

Ранее стало известно, что в следующем году многие российские пенсионеры получат прибавку к своим пенсиям. Пособия будут положены тем, кто имеет стаж работы в сельской местности не менее 30 лет. Доплата составит 25% от размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости. Совокупная сумма с 2022 года будет составлять 7555 рублей.