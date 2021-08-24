Путин подписал указ о выплате пенсионерам

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам, составляющей 10 тысяч рублей. Граждане получат деньги в сентябре, подавать заявление для этого не нужно.

По 10 тысяч рублей получат отдельные категории пенсионеров — служившие в противопожарной службе, в органах внутренних дел, в органах уголовно-исполнительной системы, в органах принудительного исполнения и войсках национальной гвардии.

Если деньги не выплатят в сентябре, то это произойдёт позже. Выплаты проводятся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета. На право получать иные выплаты эта не повлияет.

Ранее Владимир Путин объяснял, почему призвал организовать 10-тысячные выплаты. Он попросил «Единую Россию» заняться этим, когда она сформирует фракцию в Госдуме.