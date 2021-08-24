Песков исключил влияние «путинских» выплат пенсионерам на инфляцию

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков исключил влияние новых выплат пенсионерам, назначенных ранее Владимиром Путиным, на темпы инфляции. Представитель Кремля пояснил: правительство и Центробанк принимают достаточные меры для того, чтобы этого не случилось, передаёт ТАСС.

В данном случае с уверенностью можно сказать, что принимаемых мер более чем достаточно для гарантированного обеспечения макроэкономической стабильности, — сказал пресс-секретарь журналистам.

В то же время Песков признал, что мнения экспертов на этот счёт разделились: некоторые аналитики говорят о возможности того, что это «подстегнёт инфляцию». Однако среди аналитиков существует и противоположная точка зрения, которая, по словам Пескова, аргументирована.

22 августа Путин заявил, что необходимо выплатить пенсионерам ещё по 10 тысяч рублей. Глава государства заявил, что тысяча рублей для пожилых россиян «подъедается инфляцией», поэтому суммы явно недостаточно. Указ о единовременной выплате был подписан президентом 24 августа.

Ранее Путин сообщил, что индексация пенсий в следующем году будет проведена выше уровня инфляции.