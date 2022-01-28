Финансист рассказал, когда подешевеют продукты

Директор Финансового центра СКОЛКОВО-РЭШ Олег Шибанов рассказал, когда ждать снижения цен на продукты. Это случится с возвращением показателя инфляции в рамки 4%, которое, по расчётам Банка России, должно произойти в этом году после резкого скачка уровня инфляции до 8,4% в 2021 году, приводит агентство «Прайм» слова эксперта.

Скорее всего, какие-то товары точно подешевеют, но уверенно сказать об этом начале года достаточно сложно, — предположил Шибанов.

По прогнозам специалиста, можно будет рассчитывать на снижение цен на продукты, связанные с пшеницей и сахарной свёклой ввиду ожиданий хороших урожаев. А снизить издержки импортёров вполне могут действия Центробанка по укреплению рубля. Однако, отметил Шибанов, это не означает гарантированного снижения цен на импортные товары.

Ранее производители безалкогольных напитков уведомили торговые сети о подорожании продукции до 25%. Пересмотреть стоимость своей продукции предложили Coca-Cola, PepsiCo, «Сады Придонья», «Шишкин лес» и другие компании.