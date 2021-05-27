Финансист предупредил об угрозе банковским вкладам

https://static.news.ru/photo/bc923546-f22e-11ea-b442-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В случае, если банк лишится лицензии, существует угроза для сбережений граждан, которые хранятся в этом банке на вкладе. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ рассказал эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

По словам Переславского, видимые вкладчикам и клиентам проблемы финансовой организации начинаются , как правило, за несколько месяцев до отзыва лицензии.

Среди них закрытие или сокращение времени работы филиалов банка, перебои со связью с колл-центром. Особенно ярко показывает, что у банка серьёзные проблемы, задержка выдачи денежных средств либо переводов на расчётный счёт клиента, — перечислил эксперт.

При этом, если отзыв лицензии произошёл, Агентство по страхованию вкладов возместит клиенту не более 1,4 млн рублей.

Чтобы не попасть в печальную ситуацию, Переславский рекомендует гражданам выбирать банки из топ-20. Эксперт отмечает, что процентная ставка по вкладам в таком заведении может не отыграть инфляцию, однако при этом оказываются минимизированы риски полной потери накоплений.

Ранее сообщалось, что сбережения на чёрный день имеют 63% россиян, похвастаться какими-либо накоплениями не могут 37% граждан.