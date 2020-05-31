Финансист объяснил, почему сейчас выгодно покупать доллары

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Ослабление курса доллара, которое наблюдается в первый день лета, носит временный, краткосрочный характер. Такое мнение высказал финансовый эксперт Ян Марчинский.

Он пояснил, что нынешнее падение — локальное. Однако, если посмотреть на график, можно увидеть долгосрочный восходящий тренд.

Это движение [вниз] — определённая коррекция после сильнейшего роста доллара, — пояснил финансист «Вечерней Москве».

Марчинский отметил, что улучшению позиций рубля способствуют два фактора. Во-первых, это рост цен на нефть благодаря сделке ОПЕК+. Во-вторых, это крайне низкий объём импорта в условиях ограничений из-за коронавируса при сохранении экспорта древесины, нефти и газа.

По мнению эксперта, нынешний курс доллара «достаточный для покупки валюты». Обратить вспять этот тренд может лишь вероятное усиление торговой войны между США и Китаем.

Ранее NEWS.ru писал, что на открытии торгов МосБиржи 1 июня рубль укрепился к доллару. Впервые с 6 марта курс американской валюты опустился ниже 70 рублей.