Финансист объяснил, почему Россия до сих пор в топ-5 экономик мира Разуваев заявил, что Россия находится в топ-5 экономик мира из-за ОПК и IT-сектора

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Россия была пятой экономикой в мире и первой в Европе еще в 2013 году из-за «нулевых», когда экономика в реальном выражении выросла в два раза, заявил в беседе с NEWS.ru финансовый аналитик Александр Разуваев. В 2022 же году, по его словам, Россия занимала пятую строчку в рейтинге крупнейших экономик мира за счет оборонно-промышленного комплекса, импортозамещения, сектора безопасности и всего связанного с IT. Экономист напомнил, что по оценке Мирового банка, Россия входит в десятку по уровню цифровизации.

Если брать 2022-й, то пятую строчку в рейтинге крупнейших экономик мира мы сохранили за счет оборонки и поставщиков оборонки, это понятно. А так да, за счет импортозамещения, за счет развития сектора кибербезопасности и всего связанного с IT. Мировой банк оценивал, что Россия входит в десятку по уровню цифровизации, — сказал Разуваев.

По его мнению, Россия в 90-ые годы прошла «такую школу жизни, что мы абсолютно рыночная, капиталистическая и гибкая нация».

Экономист подчеркнул, что упрекать власти в отсутствии экономического прорыва будет неправильно, поскольку после 2013 года на Россию обрушились санкции.

Мы были пятыми и первыми в Европе еще в 2013 году. <...> А потом начались санкции, и упрекать власти в отсутствии прорыва как-то странно, хорошо, что страну сохранили, — заявил он.

В июле глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что экономика России в целом достигла докризисного уровня, за исключением нефтегазового сектора. По ее словам, низкие темпы восстановления нефтегазовой промышленности связаны с санкциями, введенными против России странами Запада.