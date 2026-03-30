30 марта 2026 в 08:08

Суд ужесточил приговор фигурантам дела о поставках брака в ВС России

Второй кассационный суд отменил мягкий приговор руководителям компании «Прайм», обвиняемым в мошенничестве при поставках для оборонно-промышленного комплекса, сообщает газета «Коммерсантъ». Фигуранты поставляли научно-техническому центру «Элинс» аналоги старых деталей под видом новых комплектующих для систем управления огнем.

Изначально Зеленоградский суд назначил подсудимым лишь условные сроки, однако прокуратура сочла такое наказание несправедливым, учитывая ущерб в 25 млн рублей и отсутствие попыток его возместить. Зампрокурора Москвы указал на то, что использование некачественных изделий в военной технике несет прямую угрозу национальной безопасности.

Поставки ООО «Прайм» контрафактных и бракованных изделий, которые впоследствии вмонтировались в системы управления огнем вооружения и военной техники, могли привести к гибели людей и сказаться на боеспособности страны, — высказались в надзорном ведомстве.

Дело направлено на новое рассмотрение иным составом суда, что теперь грозит фигурантам реальными сроками заключения до десяти лет.

Ранее гарнизонный военный суд арестовал бывшего врио главы департамента строительства Росгвардии полковника Сергея Жеребцова. Он признал вину в хищении 83,7 млн рублей. Жеребцова обвиняют в злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа.

