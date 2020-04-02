Федун назвал возможные доходы РФ от новой сделки ОПЕК+

https://static.news.ru/photo/b0b03cae-7502-11ea-8f0d-fa163e074e61_660.jpg Леонид Федун Фото: ПАО

Цена нефти может восстановиться на $15–20 за баррель, если Россия, Саудовская Аравия и США согласуют новую сделку по сокращению добычи нефти. Такое мнение высказал первый вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун.

Моя позиция по-прежнему такая: что сделка очень нужна России. Я считаю, что то предложение, которое звучало сегодня про 8-9 млн баррелей сокращения, это адекватно. При этом надо понимать, что нефть подорожает, — считает Федун.

По его словам, это увеличит доходы российского бюджета на $100–200 млн в день. При этом он подчеркнул, что РФ, США и Саудовская Аравия вместе должны сократить добычу нефти, сообщает ТАСС.

С 1 апреля прекращает действовать соглашение о сокращении добычи нефти ОПЕК+. Ряд стран во главе с Саудовской Аравией уже объявили о планах нарастить производство. Если они это сделают, уже переполненный рынок сырья может принять ещё несколько миллионов баррелей в сутки, предупреждают аналитики. Единственное, что способно остановить нефтяников, — низкая стоимость энергоносителей: ведь в случае наращивания добычи цены упадут ещё сильнее, объяснили эксперты.

9 марта в мире на 30% обрушились нефтяные котировки. Это произошло после того, как РФ отказалась принимать предложение Саудовской Аравии о сокращении добычи на фоне пандемии коронавируса.

Как писал NEWS.ru, цена нефти продолжает находиться под давлением из-за сочетания двух важнейших факторов. С одной стороны, ослабляется потребность в ней из-за вируса. Международное энергетическое агентство (МЭА) оценивает сокращение её потребления на 20 млн баррелей в день, или примерно на 20%. При этом с апреля ОПЕК предполагает ещё больше увеличить добычу и поставки, целенаправленно снижая цены с целью отвоевать доли рынка.