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ФАС возбудила дело против швейцарского поставщика аппаратов ИВЛ

13:11, 03 августа 2021
ФАС возбудила дело против швейцарского поставщика аппаратов ИВЛ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против швейцарского поставщика аппаратов искусственной вентиляции лёгких Hamilton Medical AG. Об этом сообщает ТАСС.

Дело заведено в связи с многочисленными нарушениями компании.

Выявлено, что компания Hamilton Medical AG направляла своим дистрибьюторам указания по участию в государственных и муниципальных закупках (на поставку аппаратов ИВЛ. — NEWS.ru). В результате таких действий фактически устранялась конкуренция между дистрибьюторами, — говорится в сообщении ФАС.

Отмечается, что таким образом произошёл раздел товарного рынка по территориальному принципу и составу покупателей, а также поддержанию цен на торгах.

В случае установления вины компании грозит административный штраф.

Ранее сообщалось, что ФАС проводит внеплановые проверки в отношении нефтетрейдеров в связи с ростом цен на нефтепродукты на бирже. Основанием для них стали результаты мониторинга биржевых индикаторов цен на нефтепродукты. Рейды проводятся в рамках анализа факторов, влияющих на изменение цен на нефтепродукты и контроля за соблюдением антимонопольного законодательства.

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