ФАС возбудила дело против швейцарского поставщика аппаратов ИВЛ

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По данным Росстата, в течение 2020 года население России экономило почти на всем, включая еду, тогда как в первом квартале 2021 года сэкономленные средства оказались направлены на покупку одежды и обуви. Расходы семей по этой статье в начале года выросли в два с половиной — три раза, пишет «Коммерсант».

По данным обследования доходов домохозяйств в первом квартале 2021 года, многие из них компенсировали снижение доходов за счет изменения структуры потребления. Так, в некоторых случаях незначительно выросла доля стоимости «натуральных...