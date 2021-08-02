ФАС возбудила дело против швейцарского поставщика аппаратов ИВЛ

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против швейцарского поставщика аппаратов искусственной вентиляции лёгких Hamilton Medical AG. Об этом сообщает ТАСС.
Дело
Выявлено, что компания Hamilton Medical AG направляла своим дистрибьюторам указания по участию в государственных и муниципальных закупках (на поставку аппаратов ИВЛ. — NEWS.ru). В результате таких действий фактически устранялась конкуренция между дистрибьюторами, — говорится в сообщении ФАС.
Отмечается, что таким образом произошёл раздел товарного рынка по территориальному принципу и составу покупателей, а также поддержанию цен на торгах.
В случае установления вины компании грозит административный штраф.
Ранее сообщалось, что ФАС проводит внеплановые проверки в отношении нефтетрейдеров в связи с ростом цен на нефтепродукты на бирже. Основанием для них стали результаты мониторинга биржевых индикаторов цен на нефтепродукты. Рейды проводятся в рамках анализа факторов, влияющих на изменение цен на нефтепродукты и контроля за соблюдением антимонопольного законодательства.