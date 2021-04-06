ФАС проверит производителей овощей из-за скачка цен

https://static.news.ru/photo/e47ab59c-9710-11eb-94ec-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Федеральная антимонопольная служба проверит обоснованность повышения цен на овощи, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Проводятся камеральные проверки производителей плодоовощной продукции на предмет обоснованности повышения цен, — отметили в антимонопольной службе.

Ранее стало известно, что в марте в России отмечена тенденция к подорожанию некоторых видов овощей. Об этом сказано в сообщении Росстата. Так, морковь стала дороже на 14,8%, картофель — на 13,4%, свёкла — на 11,2%, лук репчатый — на 7,5%, капуста белокочанная — на 6,7%, виноград — на 3,8%. Зато подешевели огурцы, помидоры и апельсины — на 25,2%, 7,4% и 3% соответственно. За счёт этого плодоовощная продукция в среднем по России стала дешевле на 1,7%.

Кроме того, в марте на 0,8% стало дешевле пшено и на 0,2% — мёд.

Среди прочих продовольственных товаров майонез подорожал на 2,5%, а живая и охлаждённая, солёная, маринованная, копчёная рыба, отечественная икра лососёвых рыб, а также мороженые кальмары, горох и фасоль, маргарин, фруктово-ягодные консервы для детского питания — на 1,6–1,9%, писал NEWS.ru.