ФАС проверит цены в крупнейших торговых сетях

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) проводит выездные антикартельные проверки крупнейших торговых сетей — «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель», «Лента» и «Магнит». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Проверки связаны с обращениями граждан о росте цен. ФАС России произведёт оценку ценообразования у крупнейших розничных сетей, а также изучит причины возможного необоснованного повышения цен.

В случае нарушения закона о защите конкуренции против компаний будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства, им может грозить оборотный штраф до 15% от годовой выручки. Оборот проверяемых организаций по итогам 2020 года превышает 4 трлн рублей.

Ранее стало известно, что ФАС России проверяет работу ЦУМа. Управляющую им группу компаний Mercury заподозрили в международном ценовом сговоре на рынке элитной брендовой продукции. Инспекция ФАС более двух часов не могла попасть в здание. Теперь группе компаний грозит штраф в размере до 15% от их годовой выручки, которая составляет не менее 90 миллиардов рублей по итогам 2020 года. Кроме того, за ограничение конкуренции предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на срок до трёх лет.