ФАС: принятые кабмином меры позволят стабилизировать цены на топливо

https://static.news.ru/photo/4fe1c816-9ddd-11eb-a5a3-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Принятые правительством России меры по регулированию рынка нефтепродуктов позволят стабилизировать цены на топливо. Об этом заявил замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королёв в кулуарах практического семинара «Стратегические цели развития тарифного регулирования в РФ».

Безусловно, мы рассчитываем, что этот комплекс мер — это совместный приказ о повышении нормативов, демпфер, который должен заработать в ближайшее время, — наряду с ежедневной работой правительства, Минэнерго и ФАС, конечно, должен положительно повлиять на рынок. Уверен, что то внимание, которое уделяется, позволяет уверенно сказать, что цены [на нефтепродукты] стабилизируются, — цитирует ТАСС Королёва.

Он отметил, что ФАС допускает возможность корректировки демпфера на топливо в будущем. Этот вопрос зависит от нескольких факторов, в том числе от курса доллара и внешних рынков.

Правительство приняло решение скорректировать формулу демпфирующего механизма 10 марта для совершенствования экономики нефтеперерабатывающего сектора и создания условий для изменения конечных розничных цен на АЗС не выше годовой инфляции. Скорректированный демпфер заработает с 1 мая текущего года.

Как сообщал NEWS.ru, рост цен на бензин на российских АЗС в начале 2021 года объясняется подорожанием нефти, увеличением налоговой нагрузки и корректировкой демпфера. Об этом заявил в начале февраля руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов. Он полагает, что в целом по году рост стоимости топлива не превысит инфляцию и будет находиться в пределах 3–3,5%.