Новак: правительство скорректирует формулу цены на бензин с 1 мая

https://static.news.ru/photo/29407e7c-85c9-11eb-bfec-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Скорректированные параметры демпферного механизма на топливо, от которого зависит цена на бензин на внутреннем рынке России, заработают с 1 мая текущего года. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак.

Мы видим, что [демпферный] механизм в текущих макроэкономических условиях при текущем курсе и при повышении цен на нефть на мировых рынках частично потребовал корректировки. В правительстве был проработан этот вопрос, — заявил Новак по итогам совещания, в котором приняли участие топ-менеджеры нефтяных компаний и представители профильных ведомств.

Ранее в Минфине заявляли, что корректировки в демпферный механизм возможно внести не ранее 2024 года, но по словам Новака, в настоящее время министерство готовит проект закона о корректировке демпфера.

Планируется, что этот механизм заработает с 1 мая 2021 года с целью сохранения маржинальности в рознице и стабильности цен на АЗС, — приводит пресс-служба правительства слова вице-премьера.

Правительство на прошлой неделе приняло решение скорректировать демпферный механизм. Такие меры должны улучшить экономику нефтеперерабатывающего сектора и индексировать заложенные в нём цены на уровень фактического роста цен в рознице.

Как сообщал NEWS.ru, рост цен на бензин на российских АЗС в начале 2021 года объясняется подорожанием нефти, увеличением налоговой нагрузки и корректировкой демпфера. Об этом заявил в начале февраля руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов. Он полагает, что в целом по году рост стоимости топлива не превысит инфляцию и будет находиться в пределах 3–3,5%.