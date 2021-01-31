В Независимом топливном союзе объяснили ускоренное подорожание бензина

https://static.news.ru/photo/bfec6854-6454-11eb-b4e3-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рост цен на бензин на российских АЗС в начале 2021 года объясняется подорожанием нефти, увеличением налоговой нагрузки и корректировкой демпфера, рассказал NEWS.ru руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов. Он полагает, что в целом по году рост стоимости топлива не превысит инфляцию и будет находиться в пределах 3-3,5%.

Розничные цены растут вслед на оптовыми. Мы наблюдаем повышение стоимости по всем видам топлива в крупном опте. Это, в свою очередь, происходит из-за роста нетбэков (стоимость топлива при поставке на экспорт — прим. NEWS.ru). Нетбэки растут по трём причинам: первая — рост мировых цен на нефть, вторая — повышение акцизов на топливо и третья — снижение экспортных пошлин. Эти факторы приводят к тому, что у нас экспортная альтернатива становится более интересной, чем поставка топлива на внутренний рынок, — пояснил эксперт.

Средняя цена бензина на российских АЗС, по данным Росстата, с начала 2021 года выросла на 0,9%. Это заметно выше динамики конца 2020-го. За последние четыре недели стоимость топлива прибавила 44 копейки. На этом фоне Минэнерго, ФАС и нефтяники договорились о мерах стабилизации цен на бензин. Будет увеличено его производство, запасы, а также объёмы продаж на бирже.

С 1 января были увеличены на 4% акцизы на моторное топливо, уплачиваемые при продаже горючего внутри России. По налоговой нагрузке продажа топлива на внутреннем рынке менее выгодна, чем поставка его на экспорт, отмечает Григорий Баженов. Когда цена на нефть низкая, это не столь критично, но когда она оказывается выше $50 за баррель, это становится важным фактором, который подталкивает рост цен на топливо в крупном опте, поясняет специалист.

По его словам, дополнительную роль в росте цен на бензин сыграл демпфирующий механизм.

С 1 января 2021 года цена отсечения демпфера была увеличена примерно на 5%. Если бы этого не сделали, сегодня значение демпфера было бы уже положительным и нефтяные компании получали бы субсидию из бюджета при поставках на внутренний рынок, и это снижало бы привлекательность экспортных поставок, — пояснил специалист.

Главным риском для дальнейшего подорожания бензина остаётся рост мировых цен на нефть, а также нежелание правительства корректировать параметры демпфирующего механизма, считает Григорий Баженов.

Рост цен на бензин в этом году будет в пределах инфляции. Многое зависит от того, как высоко поднимутся цены на нефть и что будет с рублём. Если нефть улетит выше $70 за баррель, а рубль, при этом, не сильно укрепится, это станет драйвером роста стоимости топлива и розничные цены могут выйти за пределы инфляции. Но я сомневаюсь в таком сценарии, — отметил эксперт.

По его словам, при инфляции в 4% в 2021 году цены на бензин могут вырасти на 3-3,5%.