Twitch оштрафовали на 3,8 млн рублей из-за запрещенного контента

Таганский суд Москвы оштрафовал стриминговый сервис Twitch на 3,8 млн рублей, сообщает Telegram-канал «112». Согласно его информации, платформу привлекли к административной ответственности за то, что она не ограничила доступ к запрещенному контенту, как того требует российское законодательство.

Также была оштрафована компания Google LLC. Сумма взыскания составила 19 млн рублей. Американскую корпорацию оштрафовали по пяти протоколам. Основанием послужила статья о неудалении владельцем интернет-ресурса противоправной информации или отдельных веб-страниц.

Ранее Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 7 млн рублей. Компанию привлекли к административной ответственности по части 4 статьи 13.41 КоАП РФ. Протокол был составлен за отказ мессенджера удалять контент с призывами к экстремистской деятельности. Прежде компания уже привлекалась к ответственности по аналогичным статьям.

До этого суд оштрафовал Telegram на общую сумму 10,5 млн рублей за неудаление запрещенного в России контента и пропаганду ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). За первый протокол назначили штраф в 7 млн рублей, за второй — 3,5 млн рублей.

