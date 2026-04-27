Юрист объяснил, когда могут отказать в выплате за повреждение авто деревом

Ущерб, нанесенный автомобилю упавшим деревом, не будет компенсирован без наличия расширенного полиса КАСКО, заявил NEWS.ru юрист Михаил Пирогов. Однако, по его словам, в этом случае можно пожаловаться на бездействие управляющей компании.
Если дерево или снег упали на автомобиль, ключевой вопрос — наличие КАСКО. Однако судебная практика показывает: такие случаи признают страховыми только при прямом указании в договоре риска «падение предметов» или «стихийное бедствие». Если в полис включен только «ущерб», в выплате могут отказать, квалифицируя событие как непреодолимую силу. Но эту позицию можно оспорить. Ответственность управляющей компании или города наступает, если доказано, что дерево было аварийным, а ответчик не проводил осмотры. При урагане, который считается форс-мажором, шансы получить компенсацию с муниципалитета снижаются, — предупредил Пирогов.
В случае отсутствия КАСКО он посоветовал зафиксировать повреждения с помощью полиции, провести независимую экспертизу и направить досудебную претензию владельцу территории. По словам юриста, УК часто идут на мировую, чтобы избежать расходов на суд. Правозащитник уточнил, что сумма иска должна включать стоимость ремонта, экспертизы и юридических услуг, а срок исковой давности по таким делам составляет три года.
При травмировании человека ответственность также несет владелец территории. Пострадавший вправе требовать как возмещения расходов на лечение, так и компенсацию морального вреда — ее размер суд определяет индивидуально, но при серьезных травмах счет идет на сотни тысяч рублей. Ключевой документ — акт полиции, фиксирующий связь травмы с падением дерева или снега. ОСАГО в данных случаях не работает, поскольку оно покрывает только ущерб, причиненный автомобилем, а не внешними предметами, — заключил Пирогов.
Ранее предприниматель Ярослав Остудин предупредил о распространении поддельных полисов ОСАГО на сомнительных интернет-площадках. По его словам, такие документы могут пройти проверку, но в случае аварии окажутся недействительными.