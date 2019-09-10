https://static.news.ru/photo/7a1322ba-d3b8-11e9-ae45-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) прокомментировала публикацию в СМИ данных Росстата о самом интенсивном с 2008 года росте цен на авиабилеты — на 24,1%. По данным ведомства, двузначных темпов роста в целом по России не наблюдается.

В ФАС пояснили, что данные Росстата были неверно интерпретированы журналистами. Статистика оценивает средние траты пассажиров на перелёт. Таким образом, она скорее показывает покупательную способность население, но не рост цен.

Кроме того, некорректным является сопоставление низкого зимнего и высокого летнего сезонов.

Пресс-служба ведомства отметила, что ФАС анализирует чистый рост цен на конкретных регулярных маршрутах в сопоставимых условиях. В отдельных случаях принимаются меры реагирования, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что граждане смогут приобретать льготные авиабилеты онлайн. Вопрос прорабатывает Минтранс. Покупку таких билетов предлагают оформлять через портал «Госуслуги».