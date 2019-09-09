https://static.news.ru/photo/1bc58768-d2d5-11e9-978c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Граждане смогут приобретать льготные авиабилеты онлайн. Вопрос прорабатывает Минтранс. Покупку таких билетов предлагают оформлять через портал «Госуслуги».

В настоящее время Минтрансом России совместно с Минкомсвязью России прорабатывается вопрос обеспечения возможности авторизации пассажиров при покупке льготных перевозок через иные государственные информационные системы, в том числе через портал «Госуслуги», — сообщил замглавы Минтранса Александр Юрчик.

Он напомнил, что сейчас скидку на авиаперелёты имеют граждане РФ в возрасте до 23 лет и пенсионного возраста, инвалиды I группы любого возраста, инвалиды с детства II или III группы и сопровождающие их лица, а также члены многодетных семей. Готовность поддержать вопрос онлайн-бронирования льготных билетов подтвердили в Минтруде, Минкомсвязи, Пенсионном фонде, Росавиации и ПАО «Аэрофлот», передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что Министерство транспорта РФ к октябрю 2019 года подготовит меры по сдерживанию цен на авиабилеты. Консультации с авиакомпаниями об этом уже прошли «на полях» Восточного экономического форума.