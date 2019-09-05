https://static.news.ru/photo/c9767306-cfea-11e9-95b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Министерство транспорта РФ к октябрю 2019 года подготовит меры по сдерживанию цен на авиабилеты. Консультации с авиакомпаниями об этом уже прошли «на полях» Восточного экономического форума.

Попробуем принять все меры, для того чтобы этот рост если и был выше инфляции, то не сильно, — сказал глава ведомства Евгений Дитрих в кулуарах форума, передаёт «Интерфакс».

Также, по его словам, Минтранс приступил к обсуждению механизма по преференциям для авиаперевозчиков, летающих на Дальний Восток.

Как писал News.ru, специалисты Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта рассказали, как подорожание керосина скажется на стоимости перелётов для россиян. Заместитель исполнительного директора ассоциации Борис Шокуров полагает, что рост цен на авиабилеты по итогам 2019 года составит около 9–10%. С Шокуровым согласны и в ВШЭ, и в ГосНИИ гражданской авиации. Среди причин подорожания эксперты называют увеличение стоимости топлива и рост тарифов на аэропортовое обслуживание. Цена авиатоплива составляет в среднем треть стоимости билета.