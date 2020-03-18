https://static.news.ru/photo/fa5d9ac6-690f-11ea-9ada-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала получать жалобы от граждан на рост цен на социально значимые продукты. Речь идёт о гречке, сахаре, муке. В ведомстве заверили, что проверяют все подобные сообщения.

При выявлении существенного повышения цен ФАС России и её территориальные органы проводят проверки обоснованности такого повышения и, если оно связано с антиконкурентным поведением участников рынка, принимают меры антимонопольного реагирования, пояснили ТАСС в ведомстве.

При этом, по данным Ассоциации компаний розничной торговли, в РФ начал снижаться спрос на продукты питания, возникший в связи с распространением коронавируса и падением курса рубля.

Ранее NEWS.ru писал, что одна из крупнейших в Великобритании сеть супермаркетов Sainsbury's вводит ограничения для посетителей на покупку наиболее востребованных товаров. Полки магазинов начали пустеть на фоне ситуации с распространением коронавируса.