Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала получать жалобы от граждан на рост цен на социально значимые продукты. Речь идёт о гречке, сахаре, муке. В ведомстве заверили, что проверяют все подобные сообщения.
При выявлении существенного повышения цен ФАС России и её территориальные органы проводят проверки обоснованности такого повышения и, если оно связано с антиконкурентным поведением участников рынка, принимают меры антимонопольного реагирования,
При этом, по данным Ассоциации компаний розничной торговли, в РФ начал снижаться спрос на продукты питания, возникший в связи с распространением коронавируса и падением курса рубля.
Ранее NEWS.ru писал, что одна из крупнейших в Великобритании сеть супермаркетов Sainsbury's вводит ограничения для посетителей на покупку наиболее востребованных товаров. Полки магазинов начали пустеть на фоне ситуации с распространением коронавируса.
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