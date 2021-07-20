Еврокомиссия представила меры по борьбе с отмыванием денег
Ярослав Бодряшкин
Ярослав Бодряшкин
18:01, 20 июля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Еврокомиссия предложила сформировать в Евросоюзе орган по борьбе с отмыванием денег. Текст заявления размещён на сайте ЕК.
Европейская комиссия сегодня представила пакет законодательных инициатив с целью укрепления правил ЕС, касающихся борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, — отмечается в сообщении.
В частности, Еврокомиссия предложила запретить наличные платежи на суммы свыше €10 тысяч, анонимные криптовалютные кошельки, добиться полной отслеживаемости криптовалют, создать в ЕС систему, позволяющую властям одной страны оперативно получать данные о банковских счетах и их владельцах в другой, а также составить списки третьих стран для применения к ним разных мер по борьбе с отмыванием денег.
Ранее Евросоюз принял решение инициировать спор с Россией в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) относительно «дискриминации государственными компаниями РФ иностранных поставщиков».