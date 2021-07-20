Еврокомиссия представила меры по борьбе с отмыванием денег

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Основная доля ипотечных кредитов в II квартале 2021 года в Москве пришлась на сумму в 4–6 млн рублей и 6–8 млн рублей. Это более 40% от общего числа выдачи. Об этом пишет РБК со ссылкой на обзор департамента ипотечного кредитования компании Est-a-Tet.

Доля выданных кредитов до 3 млн рублей составляет 10%. При этом с июля эта сумма является максимальным лимитом по льготной ипотечной программе. Далее идут сделки в районе от 2 до...