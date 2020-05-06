Еврокомиссия: мировая экономика потеряет 3% из-за пандемии коронавируса

https://static.news.ru/photo/be114ab2-8f85-11ea-adbe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мировая экономика сократится в 2020 году в результате пандемии коронавируса на 3% по сравнению с показателями 2019 года. Об этом сообщил 6 мая еврокомиссар по экономике Паоло Джентилоне, представляя весенний прогноз ЕК.

По его словам, нынешнее сокращение экономики превысит ущерб от мирового финансового кризиса 2008-2009 годов. Джентилоне добавил, что восстановление начнётся только в 2021 году, уточняет ТАСС.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что коронавирус нанёс по мировой экономике мощный удар, после которого международному сообществу предстоит долгий период восстановления. Глава внешнеполитического ведомства указал, что из-за пандемии были серьёзно ограничены любые контакты между людьми, включая гуманитарные, образовательные, научные, туристические обмены, писал NEWS.ru.

С 1 апреля перестало действовать соглашение о сокращении добычи нефти в рамках ОПЕК+. Несколькими неделями ранее Россия отказалась принимать предложение Саудовской Аравии в рамках ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи на фоне пандемии коронавируса. Это привело к обвалу котировок и кризису рынка углеводородов.

Затем ОПЕК+ 12 апреля договорилась о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае—июне, а также на 7,7 млн во втором полугодии и на 5,8 млн баррелей далее до конца апреля 2022 года.

Несмотря на это, цена на российскую нефть достигла отрицательных значений. Так, 20 апреля она оценивалась в минус $2 за баррель. Одновременно цены на майские фьючерсы на нефть американской марки WTI достигли показателя минус $39,44.