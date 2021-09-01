«Это лобби банков»: юрист раскритиковал идею выдачи ипотеки с 18 лет

Юрист по банкротству и недвижимости Денис Бутовичев прокомментировал НСН решение о снижении возраста выдачи ипотеки с 21 года до 18 лет. По его мнению, такое решение увеличит закредитованность россиян.
Юрист
Это лобби банков. Потому что банкам хочется выдать побольше кредитов. И если у них что-то пойдёт не так, их всё равно государство спасёт, — заявил эксперт.
Ранее сообщалось, что Сбербанк станет выдавать ипотечные кредиты гражданам с 18 лет. Минимальный первоначальный взнос составит от 10% стоимости жилья, срок кредита — до 30 лет, стаж на текущем месте работы должен быть не менее трёх месяцев. Как заявил представитель банка, молодёжь в стране начинает работать весьма рано и снижение возрастных рамок позволит им начать самостоятельную жизнь с покупки жилья.