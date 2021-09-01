«Это лобби банков»: юрист раскритиковал идею выдачи ипотеки с 18 лет

Юрист по банкротству и недвижимости Денис Бутовичев прокомментировал НСН решение о снижении возраста выдачи ипотеки с 21 года до 18 лет. По его мнению, такое решение увеличит закредитованность россиян.

Юрист подчеркнул , что меньше всего проблем с выплатой жилищных кредитов возникает у людей 30–40 лет, тогда как люди с 18 лет ранее не имели доступа к ипотеке и могут быстро испортить себе кредитную историю, в том числе из-за малого опыта работы. Он уточнил, что банкротами по кредитам очень часто становятся люди 24–27 лет, взявшие кредит и вскоре после этого потерявшие работу. Поэтому не исключено, что неплатёжеспособность среди этих молодых людей будет довольно высокой. А некоторые закредитованные родители смогут воспользоваться новой возможностью, чтобы взять новые кредиты на детей.

Это лобби банков. Потому что банкам хочется выдать побольше кредитов. И если у них что-то пойдёт не так, их всё равно государство спасёт, — заявил эксперт.

Ранее сообщалось, что Сбербанк станет выдавать ипотечные кредиты гражданам с 18 лет. Минимальный первоначальный взнос составит от 10% стоимости жилья, срок кредита — до 30 лет, стаж на текущем месте работы должен быть не менее трёх месяцев. Как заявил представитель банка, молодёжь в стране начинает работать весьма рано и снижение возрастных рамок позволит им начать самостоятельную жизнь с покупки жилья.