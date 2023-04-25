Энергоэксперт предположил возможные санкции против Росатома Энергоэксперт Каленков: Запад попытается переиграть Росатом в технологическом плане

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Логотип компании РОСАТОМ на международном форуме «Российская энергетическая неделя» в ЦВЗ «Манеж» в Москве

Запад попытается переиграть Росатом в технологическом плане и ввести санкции против компании, рассказал энергоэксперт Илья Каленков. В беседе с ФБА «Экономика сегодня» он отметил, что возможные ограничения связаны с тем, что российская компания является передовой в мире по ядерным компетенциям в научном и производственном плане.

Будет весь набор. То есть это будут и санкции, это будет и попытка переиграть Росатом в технологическом плане, объединив компетенции и американского Westinghouse, и французского Framatome, и английских компаний, чтобы составить конкуренцию строящимся энергоблокам Росатома, — пояснил эксперт.

По словам Каленкова, лидерство Росатома объясняет желание Запада включить его в новый санкционный пакет. Эксперт уточнил, что для этого создаются коалиции, в которые входят американская, японские и французские компании, которые не могут честно конкурировать с Росатомом.

Каленков добавил, что недостаточную компетентность французских компаний показало строительство АЭС в Финляндии. Сроки ввода электростанции в эксплуатацию были сорваны, так как отсутствовали необходимые поставщики оборудования, а сумма, изначально прописанная в контракте, оказалась недостаточной для строительства.

Президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание» Алексей Анпилогов ранее предсказал лидерство России на рынке атомной энергетики. По его словам, во взаимодействии с Россией заинтересованы как страны с уже работающими АЭС, так и те, кто только планирует строительство ядерных энергообъектов.