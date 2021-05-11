Экспорт сельхозпродукции из России сильно превысил импорт

https://static.news.ru/photo/df70cdb8-b306-11eb-9991-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что экспорт сельскохозяйственной продукции из России в 2020 году превысил импорт почти на $1 млрд, сообщает ТАСС.

По его словам, в области импортозамещения наблюдаются успехи. Так, доля отечественной продукции в государственных закупках выросла на 8%, в том числе благодаря механизму квотирования в пользу отечественной продукции.

Я приведу АПК — 271 млрд рублей в 2020 году составил объём экспорта того же самого продовольствия — а это прямое следствие от этих инвестиций, — он превысил импорт почти на $1 млрд, — произнёс Мишустин.

Он подчеркнул, что наиболее подготовленные отрасли этой сферы были значительно профинансированы. Кроме того, в 2021 году на импортозамещение в бюджете страны предусмотрено свыше 330 млрд рублей. Таким образом он ответил на вопрос о возможности реализации крупных инфраструктурных проектов в России за счёт отечественных предприятий.

Ранее Мишустин заявил, что российской промышленности удалось избежать критического падения в 2020 году. По его словам, это произошло благодаря согласованной работе регионов, федеральных ведомств и предприятий.