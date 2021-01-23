Эксперты уверены, что правительство не сможет сдержать рост цен на продукты

https://static.news.ru/photo/cd037438-5e23-11eb-9029-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заморозка цен на некоторые продукты, в частности макароны, яйца и картофель, спровоцирует рост их стоимости. Об этом заявил директор Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ, бывший помощник главы Минфина РФ Олег Буклемишев.

По его словам, вмешательство в действие ценового механизма повлечёт за собой побочные эффекты, передаёт URA.RU.

Цены вырастут ровно на те товары, стоимость которых государство решило «заморозить». В данном случае подорожают макароны, яйца и картофель, — заявил он.

Экономист пояснил, что производители начнут экономить, занижая качество товара, уменьшая объёмы продукта и упаковки, а также повышая цены на неконтролируемые аналоги.

По словам члена генсовета «Деловой России», экономиста Антона Любича, регулирование цен приводит к тому, что из категории попадающего под заморозку товара, производитель выделяет подгруппу, не попадающую под неё.

Цена на другие товары производителя растёт, потому что убытки от производства контролируемого товара изготовитель включает в его стоимость, — заявил он.

Ранее NEWS.ru писал о том, что производители картофеля предложили ретейлу пустить на полки магазинов корнеплоды меньшего калибра как товар «экономкласса» по более низкой цене. Директор Плодоовощного союза Михаил Глушков не исключил, что вслед за картофелем на прилавках могут появиться и более дешёвые огурцы неидеальной формы.