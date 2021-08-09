Эксперты рассказали о росте рынка нелегальных сигарет

Доля нелегальных сигарет в России по итогам II квартала 2021 года составила 12,8%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование аналитического агентства Kantar TNS, проведенное по заказу крупнейших табачных компаний.

Согласно исследованию, доля поддельных сигарет во втором квартале выросла на 15%. Почти половина всех нелегальных сигарет, продающихся в России, произведена в Белоруссии, также почти втрое возрос уровень поставок нелегальных сигарет из Казахстана, доля которых составляет 9,1% всего «чёрного» рынка.

По мнению экспертов, сокращение доли сигарет с признаками подделки российских акцизных марок говорит об эффективности существующей системы цифровой маркировки. Однако рост контрабанды требует дополнительных мер со стороны государства: доля нелегального рынка в некоторых крупных городах уже приблизилась к 50%. В числе прочего эксперты предлагают ввести за контрабанду сигарет уголовную ответственность, увеличить штрафы за оборот нелегальной продукции и ввести обязательную регистрацию технологического оборудования для производства табачной продукции в России, а также повысить акцизные ставки в странах ЕАЭС до уровня российских, чтобы сделать контрабанду невыгодной.

Ранее сообщалось, что ущерб государства от нелегального онлайн-рынка табачной продукции и электронных сигарет в 2020 году составил 1,1 млрд рублей. Такая сумма сформировалась исходя из недополученных прибыли, налогов за акцизный сбор и НДС. Как отмечается, объём нелегального онлайн-рынка табачной продукции и электронных сигарет в Рунете в указанный период превысил 500 млн рублей.