Эксперты рассказали о росте рынка нелегальных сигарет

Доля нелегальных сигарет в России по итогам II квартала 2021 года составила 12,8%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование аналитического агентства Kantar TNS, проведенное по заказу крупнейших табачных компаний.
Согласно исследованию, доля поддельных сигарет во втором квартале
По мнению экспертов, сокращение доли сигарет с признаками подделки российских акцизных марок говорит об эффективности существующей системы цифровой маркировки. Однако рост контрабанды требует дополнительных мер со стороны государства: доля нелегального рынка в некоторых крупных городах уже приблизилась к 50%. В числе прочего эксперты предлагают ввести за контрабанду сигарет уголовную ответственность, увеличить штрафы за оборот нелегальной продукции и ввести обязательную регистрацию технологического оборудования для производства табачной продукции в России, а также повысить акцизные ставки в странах ЕАЭС до уровня российских, чтобы сделать контрабанду невыгодной.
Ранее сообщалось, что ущерб государства от нелегального онлайн-рынка табачной продукции и электронных сигарет в 2020 году составил 1,1 млрд рублей. Такая сумма сформировалась исходя из недополученных прибыли, налогов за акцизный сбор и НДС. Как отмечается, объём нелегального онлайн-рынка табачной продукции и электронных сигарет в Рунете в указанный период превысил 500 млн рублей.