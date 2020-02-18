https://static.news.ru/photo/bfdc2c54-525e-11ea-abb5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Гречка в России вновь резко дорожает. Но в конце зимы — начале весны цены снизятся, прогнозируют эксперты.

Отмечается, что на минувшей неделе оптовые цены на эту крупу выросли сразу на 2500 рублей, до 40 540 рублей за тонну, в конце января рост составлял составлял 55 рублей. По мнению экспертов, это связано с недостаточным предложением на рынке.

Сельхозпроизводители не торопятся распродавать имеющиеся объёмы гречихи, предпочитая пока оставаться «в запасах», — цитирует «Интерфакс» генерального директора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Ирину Глазунову.

Она добавила, что с началом подготовки к весенне-полевым работам, цены на гречку будут снижаться.

Ранее NEWS.ru сообщал, что аналитический центр при правительстве РФ прогнозирует в 2020 году подорожание мясной и молочной продукции на 12%. Рост цен будет связан с повышением стоимости сырья, газа, электричества и других услуг, необходимых для производства.