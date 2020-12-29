Эксперты предупредили о росте цен на жильё в 2021 году

https://static.news.ru/photo/97005742-4a6a-11eb-9f4a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Начавшийся в 2020 году рост цен на недвижимость в РФ продолжится и в будущем году. Однако его темпы должны замедлиться и в итоге рост не превысит 12%.

Такое мнение высказали эксперты рынка недвижимости, сообщает РИА Новости. По мнению специалистов, причиной роста цен может оказаться продление программы льготной ипотеки, а также дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ РФ.

Так, главный эксперт аналитического центра ЦИАН Виктория Кирюхина отметила, что льготное кредитование на новостройки должно завершиться после 1 июля следующего года.

Поэтому, на мой взгляд, вторая половина 2021 года станет лучшим моментом для продажи вторичного жилья, поскольку первичный рынок лишится одного из своих главных преимуществ, — считает эксперт.

При этом она добавила, что рост цен в городах со слабо развитым первичным рынком окажется скромным, но не из-за конкуренции с ним, а из-за общей инфляции и волатильности курса рубля.

Ранее NEWS.ru сообщал, что за 2020 год цены на вторичное жильё в российских городах-миллионниках в среднем выросли на 10%. Там средняя стоимость вторичного жилья в декабре 2020 года составила 82,2 тыс. рублей за 1 кв. м. Наибольший рост цен на вторичное жильё в этом году наблюдался в Омске — на 20,6%, до 56,2 тыс. рублей.