https://static.news.ru/photo/8cca811c-2e28-11ea-8e8e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Индекс МосБиржи в 2020 году продолжит расти. Если положительный прогноз подтвердится, то показатель может достигнуть диапазона 3100–3600 пунктов, полагают эксперты.

В 2020-м на российские фонды окажут влияние и внешние, и внутренние факторы. Среди них — торговые отношения США и Китая, санкции и выборы в Соединённых Штатах Америки, политика Центробанка, а также корпоративные действия и дивидендная программа российских компаний, пишет ТАСС.

Дополнительным импульсом для рынков в РФ могут стать снижение ключевой ставки, высокие доходы с акций, комфортная цена на нефть, неусиление санкционного давления в отношении Кремля и продолжение активного притока на фондовый рынок частного капитала, считает финансовый аналитик «БКС Премьер» Сергей Дейнека.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ушедший 2019 год, в отличие от 2018-го, на удивление оказался довольно хорошим для инвесторов. Если год назад управляющим нужно было проявлять буквально качества эквилибристов для того, чтобы в условиях повышенной неопределённости добиться положительной доходности для клиентов (63 из 70 крупнейших наиболее популярных активов принесли своим держателям убытки), то на этот раз нужно было просто сделать более правильный выбор. Почти всё оказалось «зелёным», исключение составили лишь рынки апельсинового сока и природного газа из-за перепроизводства этих товаров.