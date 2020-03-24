https://static.news.ru/photo/7aee8968-6e6d-11ea-b40f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Danita Delimont/Global Look Press

План создания нового альянса между США и Саудовской Аравией является крайне опасным, заявил руководитель Центра «Международная энергополитика» Юрий Солозобов.

По его словам, под контролем данного объединения будет находиться большая часть нефтяного рынка, отчего оно станет «мегарегулятором».

Фактически получается игра против всех. Думаю, речь идёт о том, чтобы саудовская нефть заменила российскую в Европе из-за более низкой цены, — считает эксперт.

Он отметил, что в будущем в отношении России могут ввести нефтяное эмбарго, с чем уже сталкивался Иран.

В свою очередь аналитик SharesPro Владимир Рожанковский заявил, что слова президента США Дональда Трампа являются популизмом, и поэтому никакой опасности не существует.

Трамп ничего не сделает. Он делал вербальные интервенции против роста цен на нефть, говорил, что сокрушит всех, включая Саудовскую Аравию. На сегодняшний день нефть — это самый спекулятивный актив на рынке, — подчеркнул он.

Рожанковский уточнил, что в настоящее время на рынке присутствует не более 15% поставочных товаров, а всё остальное — спекулятивная игра. По его мнению, ситуация на рынке нефти вскоре исправится, передаёт радио Sputnik.

Ранее NEWS.ru писал, что Дональд Трамп одобрил планы Саудовской Аравии по вытеснению России с нефтяных рынков. Глава Белого дома в телефонном разговоре с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом просил лишь «не допустить слишком сильного падения» цен на нефть.