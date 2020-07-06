Эксперты оценили, как снизилась выручка российских магазинов одежды в июне

Пандемия коронавируса повлияла на выручку российских магазинов одежды в июне. Они недополучили более трети оборота, на 35% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
По данным пресс-службы ИТ-компании «Эвотор», в мае магазины недополучили 69% оборота в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
В июне выручка магазинов обуви снизилась на 32% в сравнении с прошлым годом, а в мае выручка была ниже прошлогодней на 67%.
Эксперты отметили, что отложенный спрос у ретейлеров не привёл к восстановлению прошлогоднего уровня оборотов.
В сравнении с данными прошлого года, выручка снизились у магазинов нижнего белья на 43% в июне, а в мае — на 75%, у ювелирных магазинов — на 35%, в цветочных лавках — на 24%, а в магазинах оптики — на 33%.
Также в сравнении с данными прошлого года, меньше заработали в июне табачные лавки — на 25%, пивные магазины — на 17%, а зоомагазины — на 29%.
В регионах выручка салонов красоты сократилась за июнь на 42%, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, за это же время стоматологические клиники заработали меньше на 24%, а спа-салоны — на 81% меньше.
Как
NEWS.ru писал, что 40% компаний в России проинформировали об ухудшении деловой среды в июне. В исследовании Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) приняли участие 100 предприятий крупного и среднего бизнеса.
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