Эксперты оценили, как снизилась выручка российских магазинов одежды в июне

https://static.news.ru/photo/2e67b9a2-bf6c-11ea-8a8b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Пандемия коронавируса повлияла на выручку российских магазинов одежды в июне. Они недополучили более трети оборота, на 35% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным пресс-службы ИТ-компании «Эвотор», в мае магазины недополучили 69% оборота в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

В июне выручка магазинов обуви снизилась на 32% в сравнении с прошлым годом, а в мае выручка была ниже прошлогодней на 67%.

Эксперты отметили, что отложенный спрос у ретейлеров не привёл к восстановлению прошлогоднего уровня оборотов.

В сравнении с данными прошлого года, выручка снизились у магазинов нижнего белья на 43% в июне, а в мае — на 75%, у ювелирных магазинов — на 35%, в цветочных лавках — на 24%, а в магазинах оптики — на 33%.

Также в сравнении с данными прошлого года, меньше заработали в июне табачные лавки — на 25%, пивные магазины — на 17%, а зоомагазины — на 29%.

В регионах выручка салонов красоты сократилась за июнь на 42%, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, за это же время стоматологические клиники заработали меньше на 24%, а спа-салоны — на 81% меньше.

Как сообщает RNS, быстрее всего восстановились показатели магазинов товаров для досуга и ремонта. В июне выручка магазинов снаряжения достигла показателей аналогичного периода прошлого года, а магазины сантехники в июне заработали на 1% меньше, чем за период месяцем ранее.

NEWS.ru писал, что 40% компаний в России проинформировали об ухудшении деловой среды в июне. В исследовании Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) приняли участие 100 предприятий крупного и среднего бизнеса.