Названы страны с наибольшими потерями экономики от пандемии

Наиболее пострадавшие страны от пандемии находятся на территории Южной Америки, Азиатского региона и северной части Африки. Об этом свидетельствуют результаты исследования Международного рейтингового агентства Moody’s.

Основными последствиями для национальных экономик станут увеличение долговой нагрузки, социальное напряжение и бедность. Наиболее сложная ситуация будет у тех стран, чья экономика сильно зависит от туризма, отмечается в исследовании.

При этом темпы восстановления после пандемии коронавируса будут напрямую зависеть от способности рынков адаптироваться к современным условиям и темпов вакцинации населения.

Кроме того, аналитики разделили страны на три группы в зависимости от ущерба национальной экономики. Так наименее пострадавшими стали те, у кого прогнозируемый ВВП всего на 2% ниже показателей до пандемии. Средний уровень ущерба — от 2% до 8% и, соответственно, максимально пострадавшие страны — это те, чьи показатели оказались более 8% от показателей до пандемии. Исходя из этого показателя, самыми пострадавшими странами стали Шри-Ланка, Суринам, Лаос, Индия, Тунис и Перу.

Ранее стало известно, что эксперты сообщили, что налог на богатых поможет экономике России. Несмотря на то что российские власти окончательно отказались вводить налог на богатых граждан, эксперты доказали его полезность для экономики страны.