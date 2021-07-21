Эксперты сообщили, что налог на богатых поможет экономике России

Несмотря на то что российские власти окончательно отказались вводить налог на богатых граждан, эксперты доказали его полезность для экономики страны. Об этом пишет URA.RU.

Согласно докладу ИНП РАН «Посткризисное восстановление экономики и основные направления прогноза социально-экономического развития России на период до 2035 года», увеличение подоходного налога до 25% положительно скажется на росте ВВП.

Кроме того, в России есть все необходимые резервы, чтобы увеличить объём социальной поддержки населению. Благодаря этому может исчезнуть ограничение в развитии, которое связано с низким уровнем жизни большей части населения страны, отмечается в докладе.

Исходя из текста доклада, если подобные меры будут осуществлены, то можно перераспределять часть доходов в пользу бюджетной сферы. Из-за этого со временем может увеличиться качество жизни людей.

Как раз в этой среде поможет увеличение налога на обеспеченных граждан. По полученным данным, в России их доля в районе 20% от всего населения. Поэтому перераспределение доходов может увеличить ВВП минимум на 2%.

Ранее стало известно, что чиновники и депутаты России заработали в пандемию 10 млрд рублей. Так, совокупный доход сотни богатейших семей увеличился до 75,9 млрд рублей. В 2019 году этот показатель был равен 65,8 млрд рублей.